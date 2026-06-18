Olavarrienses destacaron en la Marathon Internacional Patinaje de Velocidad

Cuatro deportistas de Olavarría dijeron presentes en la Marathon Internacional Patinaje de Velocidad y sumaron valiosa experiencia.

Teniendo como escenario el Parque de la Democracia de la ciudad de Resistencia y la participación de atletas de todo el territorio nacional, además de Paraguay y Uruguay se llevó a cabo la competencia internacional.

Tres deportistas de El Provincial, con el acompañamiento técnico de Natalia Istillarte compitieron sumando valiosa experiencia y destacados resultados.

Entre las actuaciones más destacadas se encontró la de Patricia Herrera, quien compitió en la exigente distancia de 21 kilómetros, una de las pruebas de mayor nivel deportivo y convocatoria del certamen. La representante olavarriense cumplió una sobresaliente labor y logró quedarse con el segundo puesto en su categoría, subiendo al podio en una competencia de gran exigencia.

También en la distancia de 21 kilómetros participó Eduardo “Lalo” Ferreira. El experimentado patinador tuvo una actuación muy sólida a lo largo del recorrido y consiguió igualmente el segundo lugar en su categoría, aportando un nuevo resultado de relevancia para la delegación de El Provincial.

Por su parte, Sol Parache fue protagonista en la prueba participativa de 2 kilómetros y cruzó la línea de llegada en el primer lugar, cerrando una actuación sobresaliente.

Por otro lado, Lourdes Leal completó la delegación local en representación de la Asociación del Centro de Patín y en la distancia de 12 kilómetros fue una de las protagonistas.

A pesar de su corta edad, Leal compitió de igual a igual ante la múltiple campeona del mundo Eva Richarson y con un tiempo de 29:49 fue tercera en la clasificación general. Además, ganó en la categoría de 13 a 17 años.