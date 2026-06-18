Liga Federal: Giménez festejó en el duelo de locales

En el Dante Demo, inició la serie de Play-Off para Atenas y Ferro Carril Oeste y en el duelo entre representantes olavarrienses, festejó Nicolás Giménez.

El “Verdolaga” derrotó 78 a 72 a Atenas en La Plata y se adelantó en la serie de Cuartos de Final que tuvo al local dominando gran parte del juego, pero en el último período, los de La Pampa reaccionaron y se quedaron con el triunfo en un muy reñido cotejo.

En el elenco de General Pico, Nicolás Giménez aportó 7 puntos, 5 rebotes, 2 asistencias, 2 recuperos y 1 tapa en 25:48 minutos jugados.

Por el lado del “Griego” que está obligado a ganar dos partidos como visitante si quiere seguir en competencia, Santiago Aman jugó 33:01 minutos con 2 puntos, 6 rebotes, 3 asistencias y 1 recupero y su hermano Ignacio completó 18:35 minutos con 2 puntos y 3 rebotes.

Las acciones en el gimnasio de la capital provincial tuvieron más presencia olavarriense, ya que los árbitros fueron Alejandro Chantiri y Agustín Szechenyi.