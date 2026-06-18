Ante la crisis, el gobierno local impulsa una exención en la Tasa de Seguridad e Higiene

El Departamento Ejecutivo elevó al Honorable Concejo Deliberante proyectos de ordenanza que contemplan la exención del 100% de la Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene para comercios de categoría fija y nuevas herramientas de protección para sectores vulnerables.

Entre las medidas propuestas se encuentra una exención del cien por ciento (100%) de la Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene para los contribuyentes de categoría fija durante los meses de agosto, septiembre y octubre, con posibilidad de extensión en función de la evolución de los indicadores económicos.

La iniciativa busca generar un alivio fiscal directo para comercios de cercanía, emprendimientos familiares, pequeños talleres y prestadores de servicios que cumplen un rol fundamental en la generación de empleo y el movimiento económico de los barrios de Olavarría, en un contexto signado por la caída del consumo y el incremento de los costos de funcionamiento.

La propuesta surge en un contexto en el que numerosos comercios y emprendimientos locales vienen registrando una sostenida caída de las ventas como consecuencia de la retracción del consumo y del deterioro del poder adquisitivo.

Asimismo, el Departamento Ejecutivo propuso modificaciones en el régimen de exenciones para jubilados y pensionados, con el objetivo de adecuar herramientas de protección tributaria a las actuales condiciones económicas y contemplar situaciones de vulnerabilidad que hoy no quedan alcanzadas por la normativa vigente.

En ese marco, se plantea la actualización de los criterios de acceso a los beneficios y la implementación de mecanismos que permitan una respuesta más acorde a la realidad económica que atraviesan numerosos adultos mayores del Partido.

Según se precisó desde el Ejecutivo, las iniciativas parten de una misma premisa, acompañar a quienes más dificultades enfrentan el actual escenario económico, protegiendo el entramado comercial local y fortaleciendo la presencia del Municipio donde las consecuencias de la recesión se hacen más visibles.