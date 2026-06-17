Básquet Formativo: "Finde" con muchísima actividad

Entre el sábado y el lunes feriado, se jugaron gran cantidad de partidos que le dieron continuidad a los certámenes organizados por la Asociación de Básquet de Olavarría para las categorías formativas.
Hubo acción para la rama masculina, incluyendo U21 y también en femenino.
Los resultados:
Masculino
Sport Club Trinitarios – Estudiantes Negro:
Mini: 24-39
U13: 26-81
U15: 57-46
U17: 56-54
San Martín – El Fortín:
Mini: 50-27
U13: 47-43
U15: 56-44
U17: 76-84
Racing (L) – Pueblo Nuevo:
Mini: 20-0
U13: 20-0
U15: 69-30
U17: 115-39
Racing (O) – Chacarita:
Mini: 38-23
U13: 59-58
U15: 45-81
U17: 65-67
Las Flores Básquet – Comercio:
Mini: 42-40
U13: 48-43
U15: 48-35
Ferro – Jorge Newbery:
Mini: 91-48
U13: 16-84
U15: 64-41
U17: 30-72
Estudiantes Blanco – Mariano Moreno:
U15: 48-18
U17: 57-28
Argentino – Racing (O) Blanco:
Mini: 0-20
U13: 22-41
U17: 50-27
U21:
Racing 96 – 70 Chacarita
Jorge Newbery 56 – 79 Estudiantes
Pueblo Nuevo 89 – 78 El Fortín
Comercio 40 – 74 Argentino
Femenino
Estudiantes – Sport Club Trinitarios:
U13: 28-47
U15: 58-37
Argentino – El Fortin:
U17: 44-40