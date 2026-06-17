Básquet Formativo: "Finde" con muchísima actividad

Entre el sábado y el lunes feriado, se jugaron gran cantidad de partidos que le dieron continuidad a los certámenes organizados por la Asociación de Básquet de Olavarría para las categorías formativas.

Hubo acción para la rama masculina, incluyendo U21 y también en femenino.

Los resultados:

Masculino

Sport Club Trinitarios – Estudiantes Negro:

Mini: 24-39

U13: 26-81

U15: 57-46

U17: 56-54

San Martín – El Fortín:

Mini: 50-27

U13: 47-43

U15: 56-44

U17: 76-84

Racing (L) – Pueblo Nuevo:

Mini: 20-0

U13: 20-0

U15: 69-30

U17: 115-39

Racing (O) – Chacarita:

Mini: 38-23

U13: 59-58

U15: 45-81

U17: 65-67

Las Flores Básquet – Comercio:

Mini: 42-40

U13: 48-43

U15: 48-35

Ferro – Jorge Newbery:

Mini: 91-48

U13: 16-84

U15: 64-41

U17: 30-72

Estudiantes Blanco – Mariano Moreno:

U15: 48-18

U17: 57-28

Argentino – Racing (O) Blanco:

Mini: 0-20

U13: 22-41

U17: 50-27

U21:

Racing 96 – 70 Chacarita

Jorge Newbery 56 – 79 Estudiantes

Pueblo Nuevo 89 – 78 El Fortín

Comercio 40 – 74 Argentino

Femenino

Estudiantes – Sport Club Trinitarios:

U13: 28-47

U15: 58-37

Argentino – El Fortin:

U17: 44-40