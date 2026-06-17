Básquet Formativo: "Finde" con muchísima actividad | Infoeme
Miércoles 17 de Junio 2026 - 21:21hs
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 - 17 de Junio de 2026 | 21:10

Básquet Formativo: "Finde" con muchísima actividad

Luego de que se jugaran las instancias de definición del primer semestre, el Torneo Anual tuvo continuidad en el transcurso del pasado fin de semana.

Entre el sábado y el lunes feriado, se jugaron gran cantidad de partidos que le dieron continuidad a los certámenes organizados por la Asociación de Básquet de Olavarría para las categorías formativas.

 

Hubo acción para la rama masculina, incluyendo U21 y también en femenino.

 

Los resultados:

Masculino

Sport Club Trinitarios – Estudiantes Negro:

Mini: 24-39

U13: 26-81

U15: 57-46

U17: 56-54

 

San Martín – El Fortín:

Mini: 50-27

U13: 47-43

U15: 56-44

U17: 76-84

 

Racing (L) – Pueblo Nuevo:

Mini: 20-0

U13: 20-0

U15: 69-30

U17: 115-39

 

Racing (O) – Chacarita:

Mini: 38-23

U13: 59-58

U15: 45-81

U17: 65-67

 

Las Flores Básquet – Comercio:

Mini: 42-40

U13: 48-43

U15: 48-35

 

Ferro – Jorge Newbery:

Mini: 91-48

U13: 16-84

U15: 64-41

U17: 30-72

 

Estudiantes Blanco – Mariano Moreno:

U15: 48-18

U17: 57-28

 

Argentino – Racing (O) Blanco:

Mini: 0-20

U13: 22-41

U17: 50-27

 

U21:

Racing 96 – 70 Chacarita

Jorge Newbery 56 – 79 Estudiantes

Pueblo Nuevo 89 – 78 El Fortín

Comercio 40 – 74 Argentino

 

Femenino

Estudiantes – Sport Club Trinitarios:

U13: 28-47

U15: 58-37

Argentino – El Fortin:

U17: 44-40

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