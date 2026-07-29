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Miércoles 29 de Julio 2026 - 21:19hs
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 - 29 de Julio de 2026 | 20:01

Arrancó el Torneo Invierno de El Fortín

En la tarde de este miércoles dio inicio una nueva edición del tradicional Torneo de Invierno de El Fortín.

Foto: Prensa CAE

La competencia organizada por la Subcomisión de Básquet de El Fortín puso en marcha una nueva edición del Torneo de Invierno que, en esta oportunidad, está reservado para la categoría U21.

 

En el Amadeo Bellingerri, comenzó la actividad para la Zona A con el cruce entre el “Fortinero” y Estudiantes que terminó con festejo “Bataraz” por 81 a 46.

 

El tradicional certamen de vacaciones de invierno que se extenderá hasta el próximo sábado cuenta con la participación, también de Pueblo Nuevo, Racing, Chacarita y Deportivo Argentino.

 

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