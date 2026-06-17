Los precios mayoristas subieron 2,5% en mayo

La inflación de los precios mayoristas (IPIM) en mayo registró un aumento del 2,5% respecto del mes anterior, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). En el mismo período, el Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB) y el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP) mostraron incrementos del 2,7%.

En la comparación interanual, el IPIM marcó una suba del 34,5%, mientras que el IPIB alcanzó el 33,5% y el IPP el 34,6%. En tanto, la variación acumulada en los primeros cinco meses del año fue del 14,4% para el IPIM y del 13,3% tanto para el IPIB como para el IPP.

A nivel desagregado se registraron aumentos del 1,9% en alimentos y bebidas, del 2,9% en productos textiles, del 1,5% en prendas de materiales textiles y del 0,7% en vehículos automotores, carrocerías y repuestos. También se observaron subas del 3% en madera y productos de madera, del 2,6% en papel y productos de papel y del 1,8% en productos refinados del petróleo.

El organismo detalló que el incremento mensual del IPIM se explicó por una suba del 2,5% en los productos nacionales y del 3,1% en los productos importados. Dentro de los productos nacionales, las divisiones con mayor incidencia fueron sustancias y productos químicos, energía eléctrica, productos refinados del petróleo, alimentos y bebidas, y petróleo crudo y gas.

Por su parte, el IPIB mostró un aumento del 2,7% en mayo, impulsado por subas del 2,7% en los productos nacionales y del 3% en los importados. En tanto, el IPP registró un incremento del 2,7%, como consecuencia de la suba del 2,4% en los productos primarios y del 2,8% en los productos manufacturados y la energía eléctrica.

En el desglose por rubros, los productos primarios registraron variaciones del 1,7% en el IPIM, del 2,2% en el IPIB y del 2,4% en el IPP. A su vez, los productos manufacturados y la energía eléctrica mostraron incrementos del 2,7%, 2,9% y 2,8%, respectivamente, según cada índice.

Entre los componentes específicos, se destacó el aumento de la energía eléctrica, con una suba del 14,7% en los tres índices, y de las sustancias y productos químicos, con incrementos superiores al 7% mensual. En contraste, los productos pesqueros registraron caídas del 11,7% en mayo.