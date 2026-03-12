La inflación de precios en febrero fue del 2,9%

Este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos publicó el informe mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) con la medición de la inflación de febrero en los bienes de consumo de la población.

Según el organismo nacional la inflación del segundo mes de este 2026 fue de 2,9%, mismo porcentaje que en enero y el acumulado anual ya lleva un 5,8%.

Dentro de las divisiones estipuladas por el Indec, resalta Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, tuvo un incremento que marcó más del doble del nivel general, con un 6,8%. Indicaron que el salto se enmarcó en los incrementos de las tarifas de servicios públicos y cambios en los criterios de subsidios.

Alimentos y bebidas no alcohólicas, los que integran la canasta básica familiar, se ubicó en segundo lugar entre las que más aumentaron con un 3,3%. El mayor aumento durante febrero en los alimentos se dio en la carne.

En el otro extremo, las divisiones que registraron menor variación de precios en el mes fueron Bebidas alcohólicas y tabaco con un 0,6% y Prendas de vestir y calzado con un 0%.

De esta forma, con la publicación del segundo informe de IPC de este 2026 la inflación mensual se mantuvo en su punto más alto desde mayo de 2025, cuando fue de 1,5%, registrando 10 meses consecutivos sin descender puntos porcentuales.

Asimismo, tomando en cuenta los últimos 12 meses, la inflación acumulada es de 33,1%.