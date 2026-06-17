Liga Federal: Racing inicia los Cuartos de Final

En el Parque Olavarría, Racing recibirá a Belgrano en lo que será el primero de los cotejos de Cuartos de Final Interconferencia de la tercera categoría del básquet nacional.

El “Chaira” recibirá a Belgrano en el gimnasio del Parque Olavarría desde las 21:30 de este miércoles en el primer punto de una serie que enfrentará a los mejores equipos de las zonas A y B de la Conferencia Sudeste.

El elenco dirigido por Matías Orlando llega a esta instancia con buenas sensaciones luego de superar a Independiente de Tandil en la serie de Reclasificación por 2 a 0 y tuvo una semana para trabajar con el plantel completo de cara a una nueva instancia del certamen que otorga ascensos a la Liga Argentina.

En cuanto al plantel la única baja confirmada continúa siendo la de Sebastián Dupin, quien sufrió una lesión meniscal en una de sus rodillas y quedó marginado de la competencia por el resto de la temporada.

Del otro lado estará uno de los equipos más fuertes de la temporada. Belgrano culminó la fase regular como el mejor equipo de su zona, aunque en la Reclasificación debió exigirse al máximo para eliminar a Ciudad de Campana. El conjunto nicoleño cayó en el primer partido como visitante, reaccionó con autoridad en el segundo encuentro disputado en el estadio Fortunato Bonelli y logró sellar la clasificación en un tercer juego sumamente parejo, que se resolvió en los instantes finales.

El duelo entre Racing y el representante de San Nicolás será el primer cruce en la historia entre ambas entidades por lo que el olavarriense intentará seguir escribiendo su historia en el ascenso del básquet argentino y hacer valer la localía.

Las acciones en el Parque Olavarría serán controladas por Alejandro Vizcaíno y Mariano Enrique, árbitros de la Asociación Bahiense de Básquet. Diego Cortellino oficiará de Comisionado Técnico.

La serie continuará en San Nicolás el venidero sábado, donde se disputará el segundo partido. En caso de ser necesario un tercer y definitivo encuentro, también tendrá lugar en el estadio Fortunato Bonelli en la noche del domingo.