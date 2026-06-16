Las Menores de Olavarría se destacaron en Catamarca

La Asociación de Pádel de Argentina tuvo la 4° fecha para la Liga Argentina de Menores, una nueva instancia del calendario oficial que fue la primera del circuito con 2.000 puntos en juego y fue con buenas presentaciones olavarrienses.

Finalizó en, una nueva instancia del calendario oficial que en esta ocasión tuvo una particularidad importante: fue la primera del circuito con 2.000 puntos en juego, lo que elevó de manera significativa la exigencia competitiva y el nivel de todos los cuadros.

El pádel argentino continúa consolidando su crecimiento en las divisiones formativas y en el transcurso del fin de semana, las representantes olavarrienses se destacaron.

Sara Irazábal, Jazmín Dos Santos y Josefina Rodríguez representaron a la Ciudad y fue con destacadas actuaciones.

Hubo título para Jazmín Dos Santos en Sub16 en duelo de locales ya que enfrentó a Josefina Rodríguez. Además, Sara Irazábal fue finalista en Sub12.

La actividad continuará con la quinta etapa de la Liga, que se disputará del 10 al 12 de julio en Córdoba, con 1.000 puntos en juego.