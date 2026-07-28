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ACOP: la Liga Anual tuvo fecha para las Categorías Pares

El pasado fin de semana se completó una nueva fecha del calendario de ACOP y fue con acción para las Categorías Pares.

La Asociación Civil Olavarriense de Pádel llevó adelante una nueva fecha de las categorías pares de la Liga Anual. 

 

La competencia que reunió a jugadores y jugadoras de distintas categorías, dejando definidos los nuevos campeones se llevó a cabo en diferentes complejos locales.

 

En Caballeros Segunda, el título quedó en manos de Marcos Silverii y Pablo Ciancio, quienes vencieron en la final a Santiago Pineda y Juan Filardo por 6/4 y 7/6.

 

Agustín Coria y Lautaro Digiacomo se consagraron campeones tras superar a Juan Cruz Gely y Santiago Sauco por 7/5, 4/6 y 6/3 en Caballeros Cuarta.

 

La categoría Caballeros Sexta tuvo como vencedores a Matías Pagano y Facundo Viale, que derrotaron a Alexandre Frías y Thiago Suárez por un contundente 6/1 y 6/1.

 

En Caballeros Séptima B, el campeonato fue para Diego López y Mauricio Pluis, luego de imponerse por 6/2 y 6/4 a Lucio Sierra y Franco Valicenti.

 

Por su parte, en Junior Quinta (Quinta +35 años), Julio Pineda y Gerardo Eivers se quedaron con el título al vencer a Gustavo Díaz y Martín Robledo por un ajustado 7/6 y 7/6.

 

Finalmente, en Damas Sexta, Florencia Liggerini y Rocío Barrionuevo se consagraron campeonas tras una intensa final frente a Mayra Venzi y María Elisa Gainza, con parciales de 4/6, 6/1 y 7/6.

 

Fuente: prensa ACOP

 

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