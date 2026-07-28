ACOP: la Liga Anual tuvo fecha para las Categorías Pares

La Asociación Civil Olavarriense de Pádel llevó adelante una nueva fecha de las categorías pares de la Liga Anual.

La competencia que reunió a jugadores y jugadoras de distintas categorías, dejando definidos los nuevos campeones se llevó a cabo en diferentes complejos locales.

En Caballeros Segunda, el título quedó en manos de Marcos Silverii y Pablo Ciancio, quienes vencieron en la final a Santiago Pineda y Juan Filardo por 6/4 y 7/6.

Agustín Coria y Lautaro Digiacomo se consagraron campeones tras superar a Juan Cruz Gely y Santiago Sauco por 7/5, 4/6 y 6/3 en Caballeros Cuarta.

La categoría Caballeros Sexta tuvo como vencedores a Matías Pagano y Facundo Viale, que derrotaron a Alexandre Frías y Thiago Suárez por un contundente 6/1 y 6/1.

En Caballeros Séptima B, el campeonato fue para Diego López y Mauricio Pluis, luego de imponerse por 6/2 y 6/4 a Lucio Sierra y Franco Valicenti.

Por su parte, en Junior Quinta (Quinta +35 años), Julio Pineda y Gerardo Eivers se quedaron con el título al vencer a Gustavo Díaz y Martín Robledo por un ajustado 7/6 y 7/6.

Finalmente, en Damas Sexta, Florencia Liggerini y Rocío Barrionuevo se consagraron campeonas tras una intensa final frente a Mayra Venzi y María Elisa Gainza, con parciales de 4/6, 6/1 y 7/6.

Fuente: prensa ACOP