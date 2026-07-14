Olavarría fue sede de un exitoso Clasificatorio de Menores 

Cinco categorías compitieron en diferentes complejos locales con la organización de la Asociación Civil Olavarriense de Pádel.

Con una destacada participación de jugadores provenientes de diferentes localidades de la región, Olavarría fue escenario de un exitoso Clasificatorio de Menores de Pádel, un certamen que combinó competencia, aprendizaje y desarrollo para las futuras promesas de la disciplina.

En la categoría Escuela D1, Benicio Sánchez Islas y Benjamín Herrera Orona se consagraron campeones luego de vencer en la final a Valentín Sánchez y Alejo Fernández por 6/3 y 6/4 y en Escuela D2, el título quedó para Juan Martín Llompart y Genaro Berdun, quienes derrotaron en la final a Mateo Buzadas y Agustín Moro por un contundente 6/0 y 6/1.

En la categoría Única Sub10, Mateo Mañero y Simón Bruni se coronaron campeones tras vencer en la definición a Enzo Trujillo y Lucio Harttmann por 6/3 y 6/3.

En Sub12 Séptima, Joaquín Molina y Mateo Hernández obtuvieron el campeonato al imponerse en la final por 6/1 y 6/2 frente a Joaquín Bianchini y Milo Leal.

Finalmente, en la categoría Sub14/16 Séptima, Victoria Buey y Lorenzo Villares se quedaron con el primer puesto luego de superar en la final a Amadeo Albanese Díaz y Stefano Borelli por 6/1 y 6/2.

Fuente: Prensa ACOP