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 - 7 de Julio de 2026 | 14:08

ACOP: fue turno de las Categorías Impares 

En el transcurso del fin de semana se disputó una nueva fecha de la Liga Anual y fue con acción para las categorías Impares.

En diferentes complejos se jugó una nueva fecha del certamen organizado por la Asociación Civil Olavarriense de Pádel.

 

En Caballeros Tercera, el título quedó en manos de Federico García y Claudio Rogero, quienes superaron en una apasionante final a Fabricio Paiz e Ian López por 4/6, 6/4 y 7/6.

 

Ángel García y Marcos Rodríguez se consagraron campeones tras vencer a Francisco Patti y Luciano Gioia por 6/4 y 6/4 en Quinta Caballeros.

 

Por su parte, en Caballeros Séptima, José Alberto De Alesandre y Edgar De Alesandre se quedaron con el campeonato luego de imponerse sobre Gabriel Spinalli y Tomás Griguoli por 6/4, 3/6 y 6/0.

 

En la rama femenina, María José Ruschetti y Fátima Catalá dominaron la definición de Damas Quinta y derrotaron a Lorena Trumpio y Rosario Suárez por un contundente 6/0 y 6/1.

 

Finalmente, en Damas Séptima, Andrea Pizzano y Berenice Negro remontaron un duro encuentro para consagrarse campeonas al vencer a Verónica Andrade y Mailén Conrado por 6/7, 6/2 y 6/1.

 

Fuente: ACOP

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