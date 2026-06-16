Nuevo acuerdo de comodato entre Coopelectric y la cooperativa "Dejando huellas"

Las autoridades del Consejo de Administración de Coopelectric firmaron un nuevo acuerdo de comodato con la Cooperativa de Cuidadoras Domiciliarias “Dejando Huellas”. Las integrantes de esta Cooperativa continuarán utilizando el inmueble ubicado en General Paz N° 3125, que pertenece a Coopelectric, como sede para llevar a cabo sus reuniones y capacitaciones.

Estuvieron presentes el titular del Consejo de Administración Ignacio Aramburu, el prosecretario Oscar Angeletti, el vocal Carlos Coscia, el presidente del Cuerpo de Delegados Domingo Soraiz, la presidenta de la Cooperativa de Cuidadoras Domiciliarias Miriam Freyre, la secretaria María de los Ángeles Gómez y la Síndica Nelly Flores.

Durante el encuentro, se intercambiaron experiencias asociativas y las integrantes de “Dejando Huellas” destacaron que las 16 asociadas activas están capacitadas para brindar un abordaje integral que incluye el asesoramiento, el acompañamiento y el cuidado de adultos mayores, personas con discapacidad o con patologías crónicas. En ese sentido, no sólo se han formado en cuestiones vinculadas al cuidado, sino también en la manipulación de medicamentos, nutrición, manejo de emociones, cooperativismo, entre otras áreas.

Desde el Consejo de Administración de Coopelectric señalaron: "Desde el año 2021 colaboramos para que esta Cooperativa tenga su espacio y puedan continuar creciendo. Este es el reflejo del asociativismo, del cumplimiento de los principios vinculados a la cooperación entre cooperativas y el compromiso con la comunidad”.

Cooperativa Dejando Huellas

Las mujeres que hoy trabajan de forma asociativa participaron en el año 2018 de un Curso de Formación de Cuidadores Domiciliarios dictado en la Facultad de Ciencias Sociales, en el marco de un convenio entre la Universidad Nacional del Centro, el Municipio y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

Fue una materia vinculada al asociativismo la que despertó en ellas el deseo de conformar una cooperativa. Ese objetivo finalmente se alcanzó en el año 2022 a través de las gestiones realizadas en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), de su participación en jornadas cooperativas, de la vinculación con otras cooperativas de cuidadoras domiciliarias en la Provincia, del asesoramiento de personal de la Facultad y también de la contribución de Coopelectric respecto de la sede.

Quienes estén interesados en contactarlas, pueden hacerlo a través del celular 2284-15 594499 o del e-mail huellasdejando026@gmail.com