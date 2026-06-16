ACOP: hubo Clasificatorio al Nacional de Libres, Ladies y Veteranos

La Asociación Civil Olavarriense de Pádel fue sede del Clasificatorio al Nacional de Libres, Ladies y Veteranos organizado por la Federación Argentina de Pádel con muchísima participación regional.

Olavarría volvió a ser protagonista en el calendario nacional del pádel al albergar el certamen nacional que reunió jugadores y jugadoras de las categorías Segunda a Séptima.

La actividad se desarrolló durante dos jornadas en las canchas de la ciudad, consolidando una vez más a Olavarría como una de las plazas más importantes para la práctica y organización de eventos de pádel en la provincia de Buenos Aires.

Las posiciones:

Damas Tercera

Campeonas: Melina Esterlich / Florencia Rossi

Subcampeonas: Camila Sttemi / Jimena Peñaflor

Damas Cuarta

Campeonas: Agustina Lacalle / Abril Sosa

Subcampeonas: Julieta Sak / Katia Block

Damas Quinta

Campeonas: María José Ruschetti / Karina Ponce

Subcampeonas: Agustina Rojas / María Laura Nieto

Damas Sexta

Campeonas: Emily Burgos / Florencia Liggierini

Subcampeonas: Mayra Venzi /Cintia Vidovi

Caballeros Tercera

Campeones: Martín Suárez / Lautaro Acevedo

Subcampeones: Federico García /Claudio Rogero

Caballeros Cuarta

Campeones: Gonzalo Cortes / Facundo Berho

Subcampeones: Ramiro Iborra /Tiago Pato

Caballeros Sexta

Campeones: Bautista Fraysse / César Hernández

Subcampeones: Sebastián Bertomeu / Milton Dettler