ACOP: hubo Clasificatorio al Nacional de Libres, Ladies y Veteranos

La Asociación Civil Olavarriense de Pádel fue sede del Clasificatorio al Nacional de Libres, Ladies y Veteranos organizado por la Federación Argentina de Pádel con muchísima participación regional.
Olavarría volvió a ser protagonista en el calendario nacional del pádel al albergar el certamen nacional que reunió jugadores y jugadoras de las categorías Segunda a Séptima.
La actividad se desarrolló durante dos jornadas en las canchas de la ciudad, consolidando una vez más a Olavarría como una de las plazas más importantes para la práctica y organización de eventos de pádel en la provincia de Buenos Aires.
Las posiciones:
Damas Tercera
Campeonas: Melina Esterlich / Florencia Rossi
Subcampeonas: Camila Sttemi / Jimena Peñaflor
Damas Cuarta
Campeonas: Agustina Lacalle / Abril Sosa
Subcampeonas: Julieta Sak / Katia Block
Damas Quinta
Campeonas: María José Ruschetti / Karina Ponce
Subcampeonas: Agustina Rojas / María Laura Nieto
Damas Sexta
Campeonas: Emily Burgos / Florencia Liggierini
Subcampeonas: Mayra Venzi /Cintia Vidovi
Caballeros Tercera
Campeones: Martín Suárez / Lautaro Acevedo
Subcampeones: Federico García /Claudio Rogero
Caballeros Cuarta
Campeones: Gonzalo Cortes / Facundo Berho
Subcampeones: Ramiro Iborra /Tiago Pato
Caballeros Sexta
Campeones: Bautista Fraysse / César Hernández
Subcampeones: Sebastián Bertomeu / Milton Dettler