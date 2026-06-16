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Martes 16 de Junio 2026 - 21:25hs
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 - 16 de Junio de 2026 | 20:16

ACOP: hubo Clasificatorio al Nacional de Libres, Ladies y Veteranos

Durante este fin de semana se llevó a cabo en Olavarría el Clasificatorio al Nacional de Libres, Ladies y Veteranos 2026.

La Asociación Civil Olavarriense de Pádel fue sede del Clasificatorio al Nacional de Libres, Ladies y Veteranos organizado por la Federación Argentina de Pádel con muchísima participación regional.

 

Olavarría volvió a ser protagonista en el calendario nacional del pádel al albergar el certamen nacional que reunió jugadores y jugadoras de las categorías Segunda a Séptima.

 

La actividad se desarrolló durante dos jornadas en las canchas de la ciudad, consolidando una vez más a Olavarría como una de las plazas más importantes para la práctica y organización de eventos de pádel en la provincia de Buenos Aires.

 

Las posiciones:

Damas Tercera

Campeonas: Melina Esterlich / Florencia Rossi 

Subcampeonas: Camila Sttemi / Jimena Peñaflor

 

Damas Cuarta

Campeonas: Agustina Lacalle / Abril Sosa

Subcampeonas: Julieta Sak / Katia Block 

 

Damas Quinta 

Campeonas: María José Ruschetti / Karina Ponce

Subcampeonas: Agustina Rojas / María Laura Nieto

 

Damas Sexta 

Campeonas: Emily Burgos / Florencia Liggierini

Subcampeonas: Mayra Venzi /Cintia Vidovi

 

Caballeros Tercera 

Campeones: Martín Suárez / Lautaro Acevedo

Subcampeones: Federico García /Claudio Rogero

 

Caballeros Cuarta 

Campeones: Gonzalo Cortes / Facundo Berho

Subcampeones: Ramiro Iborra /Tiago Pato

 

Caballeros Sexta 

Campeones: Bautista Fraysse / César Hernández

Subcampeones: Sebastián Bertomeu / Milton Dettler

 

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