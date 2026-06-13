Boxeo: pasó el 100° Festival "Al estilo Carlos López"

En el salón de fiestas del Club El Fortín se completó un nuevo festival de boxeo organizado por Carlos López y la fiscalización de la Comisión Municipal. Fue con un buen marco de público y gran cantidad de peleas para festejar un hito del deporte local.

Como no podía ser de otra manera la velada festiva contó con una gran cantidad de peleas que se extendieron hasta las 2 de la mañana. Hubo sorteos, cinturones en disputa y un buen marco de público.

En el triple fondo de la programación hubo todos festejos locales. Se quedaron con los cinturones de campeones Franco Laffitte y Diego Requena y también ganó Tomás Coca.

Además, en las preliminares, hubo cuatro triunfos para las escuelas olavarrienses, 7 derrotas y dos empates.

Por último, en las peleas sin presencia de boxeadores de Olavarría ganaron representantes de Rauch y Las Flores.

Los resultados:

Brandon Ibarra (Matadero Box) perdió con Valentin Castañares (Azul)

Esteban Dorney (Las Flores) perdió Benjamín Lucero (Rauch). Título AMBAPA

Emilio Barrios (Pendas Box) venció a Matías Crotolari (Bolívar)

Maicol Urbina (FB Box) perdió Mateo Maciel (Mar del Plata)

Sofia Olivetto (Oto Box) derrotó a María Mollo (Mar del Plata)

Patricio Sarazola (Pendas Box) cayó con Emanuel Diaz (Mar del Plata). Título LBBA

Rodrigo Nievas (Tito Videla Box) se impuso a Lucas Diaz (Mar del Plata). Título LBBA

Junior Bargas (Matadero Box) no pudo ante Milton Andrada (Azul)

Eric Tobio (Matadero Box) derrotó a Elías Ayala (Las Flores)

Alejandro Tolosa (Pendas Box) cedió ante Joaquín Cardarelli (Las Flores). Titulo LBBA

Facundo Farías (Escuela Municipal de Box) empató con Jesús Almirón (Mar del Plata)

Jessica Young (FB Box) cayó ante Antonella Leiva (La Plata)

Mauro Cardarelli (Las Flores) se impuso Ignacio Giménez (Mar del Platta). Título LBBA

Carlos Sánchez (Tito Videla Box) perdió con Tiziano Costa (Punta Alta)

Bruno Marín (FB Box) empató con Diego Miranovich (Mar del Plata)

Franco Laffitte (Boxing Cos) venció a Axel Álvarez (Tandil). Título LBBA

Tomas Coca (Turco Box) derrotó a Cristian Fernández (Bahía Blanca)

Diego Requena (Matadero Box) le ganó a Facundo Lescano (Tres Arroyos). Titulo LBBA