Chingotto y Galán son semifinalistas en Sudáfrica

La pareja compuesta por el olavarriense y el madrileño sumó su tercer triunfo en el P1 de Pretoria y nuevamente está en Semifinales de uno de los certámenes que reúne a los mejores jugadores del mundo.

Federico Chingotto y Alejandro Galán derrotaron a Juan Tello y Maximiliano Arce Simo en el anteúltimo partido de la programación por 6/3, 1/6 y 6/2. Fue en 1 hora y 37 minutos.

La “Chingalán” enfrentará a Juanlu Esbri y Carlos “Sanyo” Gutiérrez, revelación en la competencia que se lleva a cabo sobre 1.339 metros de altitud, la mayor en la historia de Premier Pádel.