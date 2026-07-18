El 101° Festival tuvo todos festejos locales

Organizado por Carlos López y fiscalizado por la Comisión Municipal de Boxeo pasó el 101° festival, con 9 peleas y pleno de festejos olavarrienses.

La velada, que sufrió la baja de varios combates en la previa, tuvo a siete púgiles de gimnasios locales que terminaron festejando.

En el combate de Fondo de la noche que marcó el inicio del receso invernal, Franco Laffitte se impuso en las tarjeras a Dylan Flores, del gimnasio Braian Castaño y en la pelea de Semifondo, Isaías Oliveto regreso al ring con triunfo ante el tresarroyense Bautista Codagnone.

Además, ganaron Erik Tobio, Rodrigo Nievas, Tomás Uvilla, Abigail Acuña y el debutante Dylan Maguna.

Los resultados:

Dylan Maguna (Turco Box) le ganó a Leonel Flores (Mar del Plata)

Valentín Ulibarre (Tres Arroyos) derrotó a Juan Coppola (Bragado)

Abigail Acuña (Oto Box) le ganó a Daiana Márquez (Laprida)

Tomás Uvilla (Uvi Box) festejó ante Adrián Lazarte (Mar del Plata)

Rodrigo Nievas (Turco Box) le ganó a Bruno Martínez (La Matanza)

Tiziano Costa (Punta Alta) perdió con Cristian Leiva (La Matanza)

Erik Tobio (Matadero Box) se impuso a Mariano Velázquez (Rauch)

Isaías Olivetto (Oto Box) derrotó a Bautista Codoñone (Tres Arroyos)

Fondo:

Franco Laffite (Boxing Cos) venció a Dylan Flores (La Matanza)