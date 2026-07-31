Policiales

Camionero olavarriense accidentado en Roque Pérez

El siniestro vial se produjo este viernes por la noche en la Ruta 205. Siete personas fueron trasladadas al hospital.

Viernes, 31 de julio de 2026 a las 21:14

Por Redacción

Fuente: Roque Pérez Hoy

 

Un camioneta y un camión protagonizaron un grave accidente frontal de tránsito sobre la Ruta Nacional 205, km 142. Como consecuencia del impacto, siete personas fueron trasladadas e ingresaron al Hospital Municipal “Dr. Ramón Carrillo” de Roque Pérez.

 

Según la información preliminar, tres de ellas presentan golpes de consideración. Los 6 ocupantes del vehículo menor viajaban desde el Sur hacia Lomas de Zamora y el camionero es oriundo de Olavarría.

 

Se aguarda información oficial sobre la evolución y el estado de salud de las personas involucradas, que será ampliada durante las próximas horas.

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