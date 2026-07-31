Camionero olavarriense accidentado en Roque Pérez

Fuente: Roque Pérez Hoy

Un camioneta y un camión protagonizaron un grave accidente frontal de tránsito sobre la Ruta Nacional 205, km 142. Como consecuencia del impacto, siete personas fueron trasladadas e ingresaron al Hospital Municipal “Dr. Ramón Carrillo” de Roque Pérez.

Según la información preliminar, tres de ellas presentan golpes de consideración. Los 6 ocupantes del vehículo menor viajaban desde el Sur hacia Lomas de Zamora y el camionero es oriundo de Olavarría.

Se aguarda información oficial sobre la evolución y el estado de salud de las personas involucradas, que será ampliada durante las próximas horas.