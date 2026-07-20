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Franco Laffitte, el púgil récord de la Liga Bonaerense

Franco Laffitte logró un importante récord en su carrera amateur ya que se transformó en el boxeador con más títulos en la Liga Bonaerense de Boxeo.

Foto: Gustavo Burgardt

El pasado viernes, Franco Laffitte se subió al ring para cerrar el 101° festival “Al estilo Carlos López” y logró un importante récord dentro de la competencia bonaerense.

 

El boxeador de Boxing Cos logró conseguir, en El Fortín, el título Bonaerense Mayores Avesados Hasta 57 kg y sumó un nuevo lauro a su carrera luego de obtener el título de campeón rioplatense en Uruguay.

 

 

Laffitte con su nueva conquista, se transformó en el boxeador que más títulos ganó en la Liga Bonaerense durante los últimos tres años. 

 

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