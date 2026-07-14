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 - 14 de Julio de 2026 | 13:59

Boxeo: festejos en Coronel Pringles para púgiles de FB

Representantes del gimnasio de Fabián Benito completaron exitosas presentaciones en Coronel Pringles.

En instalaciones del Club Alem y en la noche del pasado jueves, púgiles de Fabián Benito se subieron al cuadrilátero y sumaron victorias.

 

Rodrigo Vázquez y Martina Ottogalli de la Escuela Fabián Benito Box sumaron valiosas conquistas en un evento amateur.

 

Rodrigo Vázquez terminó venciendo por puntos a Matías Morton de Buenos Aires y consiguió el título de campeón amateur «Puños de Alto Impacto» de la Liga que organiza el ex boxeador olímpico Alberto Melián.

 

Por otra parte, Martina Ottogalli se impuso en las tarjetas ante la lapridense Carolina Rodríguez.

 

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