Despidos en el Instituto, habría más este lunes y se habla de posible cierre

Entre lunes y viernes se produjeron 5 despedidos en el Instituto Médico, no se harán más cirugías generales y fuentes bien informadas desde dentro del mismo centro de salud revelaron que las autoridades anticiparon que las cesantías continuarán este lunes.

La estrategia de los accionistas mayoritarios de la empresa, según las mismas fuentes, sería trasladar toda la operatoria al Sanatorio Cemeda, perteneciente al mismo grupo económico. “Ya se llevaron la lavandería, los anestesistas y el sector de esterilización” revelaron.

Se supo también que el personal despedido formaba parte del plantel de enfermería y de maestranza. “Quieren dejar lo que ellos llaman un ‘hospital de día’ y no aún no nos confirmaron si van a abrir las puertas de 8 a 20 ó de 6 a 20, quieren que hagamos 12 horas y eso está fuera de convenio, es ilegal” expresaron.

“Ningún médico va a querer trabajar con este panorama, porque si le llegara un infartado o una embarazada que rompió bolsa no podrían hacer nada y quedarían expuestos a un juicio que terminaría con sus carreras” advirtieron.

Todas las fuentes consultadas coincidieron que la situación del Instituto es un golpe muy duro al sistema de salud de Olavarría. “Se van a perder 56 camas” plantearon y acotaron que “los propietarios anunciaron que van a hacer ampliaciones en Cemeda, pero no pasa de un anuncio”.

“Nosotros fuimos a trabajar el viernes y estaba el contador, que se apareció a las 10 de la noche con la escribana y nos comunicaron el despido de dos enfermeras, dos mucamas y un administrativo más a los despidos que ya habían dispuesto” precisó una de las fuentes.

“Se suponía que todo arrancaba dentro de 15 días, porque estaban esperando que el Ministerio les diera la categoría de ‘hospital de día’ y se adelantaron. Obviamente que el sindicato no apareció ni por casualidad y nuestra delegada se ‘vendió’, porque calladita la boca se fue a Cemeda” añadió otra fuente que pidió reserva de identidad.

“Nadia sabe que va a pasar el lunes. Yo me tengo que presentar a trabajar y no sé qué va a pasar conmigo” digo esta fuente y -angustiada- agregó que “todos suponemos que van a haber muchísimos despidos más”.

“Es muy cruel lo que están haciendo” coincidieron todas las fuentes consultadas por este medio.