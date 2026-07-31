Fútbol Local: Borda, Gómez Navarro, Biondi y González vuelven a Olavarría

Racing, Embajadores, Ferro y Loma Negra anunciaron caras nuevas para el segundo semestre que debía iniciar el venidero domingo, pero fue postergado por el no acuerdo entre los clubes y los árbitros.

Los clubes locales aprovechan el Mercado de Pases y pensando, muchos, en la doble competencia, anunciaron los regresos de futbolistas con pasado por Olavarría.

Racing sumó a Mateo Gómez Navarro como segundo refuerzo de cara a lo que será su participación en el Torneo “Juan Domingo Marinangeli” y el Torneo Regional Amateur. El defensor que llega tras jugar un semestre en el Al Ittihad FC de Emiratos Árabes Unidos se incorporará al plantel que dirige Carlos Tavare.

Ferro, otro de los elencos que ya sabe que tendrá doble competencia, confirmó el regreso de Gastón “Chiky” Borda, destacado volante que volverá a vestir la camiseta del “Carbonero” tras su último paso en el 2024.

Por otra parte, Loma Negra presentó a Yoel “Pato” González que se suma a la extensa lista de futbolistas que se sumarán al “Celeste”. González que se recuperó de una grave lesión ligamentaria, sumó sus últimos minutos de fútbol en Salazar F.C. que participa en la Liga Cultural y Deportiva de Tres Lomas.

Por último, cerrando el mes de julio, se oficializó el regreso de Bautista Biondi a Embajadores tras completar su formación en Tigre y Aldosivi, donde llegó a jugar hasta en Reserva AFA. El futbolista categoría 2006 ya había tenido su debut en la Primera División de Embajadores el 24 de julio de 2022.