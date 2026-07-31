Bochas

Bochas: arrancó la definición del Oficial de Tercetos de Tercera

En el transcurso de la semana inició la definición del Torneo Oficial de Tercetos de Tercera y habrá segundo partido.

Viernes, 31 de julio de 2026 a las 20:10
Foto: Bochas Olavarría

Por Redacción

La Asociación de Bochas “Ciudad de Olavarría” está próxima a terminar un nuevo Torneo Oficial con la definición de Tercetos de Tercera Categoría.

La definición por el título tuvo su primer partido en la cancha N°2 de Fortín Tradicionalista donde Álvaro Barros derrotó a Hinojo y forzó el segundo partido.

Fue 13 a 7 y final por tiempo para el elenco que llegó desde la Ronda de Perdedores y necesitaba sí o sí de una conquista.

Javier Dobler, Rubén Giannoni, Aldo Leal y Silvia Battiato integraron el equipo que forzó la definición el venidero martes en Loma Negra.

 

Tags