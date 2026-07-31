El sueño se hizo realidad: Racing inauguró su natatorio

Terminó la espera para Racing que en un emotivo acto inauguró el natatorio.

Encabezado por Hugo Fayanás y le presencia del intendente Maximiliano Wesner, el diputado Martín Endere, demás funcionarios municipales, presidentes de la Unión de Clubes, Bomberos Voluntarios e integrantes de diferentes organizaciones locales se realizó la inauguración oficial de la pileta “Chaira”.

Luego de presentar en sociedad una obra que demandó una importante inversión y cuenta con una pileta semiolímpica de 25 x12,5 y otra alternativa de 7x7, Guillermo Fioriti, uno de los inversores, fue el primero en tomar la palabra y sostuvo: “No es fácil llevar adelante una obra como esta. Las obras son muy importantes, pero más importante es la filosofía del club, su historia y a lo largo de todo este proyecto hemos conocido gente hermosa en el Club Racing que es un club de buena gente”.

“Gracias por estar. Es un día feliz, esto es un pedazo de obra para todos los olavarrienses. Dejó de ser una cuestión de camisetas, esta pileta es una parte importante de la comunidad”, comenzó diciendo Hugo Fayanás, presidente de la “Estrellita” que además agrego que la obra “es una alianza institucional/privada y eso hizo mucho más fácil hacer las cosas”.

“Hoy la estrellita brilla más que nunca”, sostuvo Wesner

El presidente racinguista, también recordó a Carlos Orifici el impulsor de la idea que se transformó en realidad en la noche de un viernes de julio y luego que confirmó que “las obras hay que terminarlas por eso ahora vamos a terminar de construir los dormís que van a ser para 60 personas”.

Por último, Maximiliano Wesner, efusivo con su mensaje se contentó por la inauguración y dijo “como intendente me pone muy contento esta obra en un grande de la Ciudad que demuestra compromiso con la comunidad, no dejan a nadie en la vereda, hay inclusión”.

“Creemos que las instituciones son el mejor reflejo de la sociedad y por eso siempre van a contar con nosotros”, sentenció el Intendente para luego acompañar al tradicional corte de cintas que marca el inicio de una nueva parte de la historia del “Chaira” que hoy cumplió el sueño de la pileta propia.