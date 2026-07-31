Handball: Cisneros jugará su 4° temporada en el Handbol Onda

La deportista olavarriense fue confirmada para la temporada 26/27 del Handbol Onda en la División de Honor Plata Femenina del handball español.
Valentina Cisneros, radica en España hace ya varios años y que representara a la Selección Argentina en varias competencias, seguirá su carrera en la entidad donde también trabaja como entrenadora.
La olavarriense cumplirá su 4° temporada en la institución de Castellón que participa en la División de Honor Plata Femenina donde fue parte del Play-Off por el ascenso en el último torneo.