Handball

Handball: Estudiantes fue local en dos de sus gimnasios

El Macrogimnasio y el Minigimnasio del Parque Guerrero tuvieron mucha acción con la presentación de todas las categorías del handball de Estudiantes en la continuidad de la competencia oficial.

Viernes, 31 de julio de 2026 a las 17:00

Por Redacción

Durante el transcurso del pasado sábado, Estudiantes recuperó una fecha del Torneo Apertura de la Asociación Amigos del Balonmano y fue con muchos partidos en condición de local.

La 7° fecha se desarrolló de manera simultánea entre el Macrogimnasio y el Minigimnasio, con una nutrida programación que reunió a casi todas las categorías.

Los resultados:

Menores Masculino: Estudiantes 31-27 Handball 25 de Mayo
Cadetes Blanco: Estudiantes 24-28 Handball 25 de Mayo
Menores Femenino: Estudiantes 29-39 Handball 25 de Mayo
Cadetes Femenino: Estudiantes 25-27 Handball 25 de Mayo
Infantiles Mixto: Estudiantes 0-4 Handball 25 de Mayo
Infantiles Masculino: Estudiantes 3-0 Handball 25 de Mayo
Infantiles Femenino: Estudiantes 0-4 Handball 25 de Mayo
Cadetes Negro: Estudiantes 18-34 Handball 25 de Mayo
Juveniles Femenino: Estudiantes 33-31 Handball 25 de Mayo
Mayores Femenino: Estudiantes 36-8 Handball 25 de Mayo
Juveniles Masculino: Estudiantes 36-41 Handball 25 de Mayo

 

Fuente: prensa CAE

 

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