Handball: Estudiantes fue local en dos de sus gimnasios

Durante el transcurso del pasado sábado, Estudiantes recuperó una fecha del Torneo Apertura de la Asociación Amigos del Balonmano y fue con muchos partidos en condición de local.

La 7° fecha se desarrolló de manera simultánea entre el Macrogimnasio y el Minigimnasio, con una nutrida programación que reunió a casi todas las categorías.

Los resultados:

Menores Masculino: Estudiantes 31-27 Handball 25 de Mayo

Cadetes Blanco: Estudiantes 24-28 Handball 25 de Mayo

Menores Femenino: Estudiantes 29-39 Handball 25 de Mayo

Cadetes Femenino: Estudiantes 25-27 Handball 25 de Mayo

Infantiles Mixto: Estudiantes 0-4 Handball 25 de Mayo

Infantiles Masculino: Estudiantes 3-0 Handball 25 de Mayo

Infantiles Femenino: Estudiantes 0-4 Handball 25 de Mayo

Cadetes Negro: Estudiantes 18-34 Handball 25 de Mayo

Juveniles Femenino: Estudiantes 33-31 Handball 25 de Mayo

Mayores Femenino: Estudiantes 36-8 Handball 25 de Mayo

Juveniles Masculino: Estudiantes 36-41 Handball 25 de Mayo

Fuente: prensa CAE