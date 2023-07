Fue empate el único partido que se jugó de la Primera B

En el transcurso del domingo solo se jugó uno de los partidos de la 7° fecha del segundo torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría.

Crotto y Pueyrredón no se sacaron ventajas en la Primera División y no pudieron aprovechar a descontarle puntos al líder, Colonias y Cerros.

No jugaron por las malas condiciones de los campos de juego producto de la lluvia sabatina, Colonias y Cerros vs Recalde, Villa Magdalena vs Independiente y Muñoz vs San Lorenzo.

Los resultados:

En Primera:

Crotto 2 (Franco Daffara y Mauricio Milanessi) – 2 (Alejandro Martínez y Matías Campos) Pueyrredón

En Reserva:

Crotto 2 – 1 Pueyrredón