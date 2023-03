Federico Silveyra: “Yo estoy para darles una mano, lo sabía desde que arrancó el proceso”

Estudiantes derrotó a Kimberley en la continuidad de la tercera categoría del básquet nacional y tras la conquista, Federico Silveyra habló con la prensa.

“Hicimos un partido de inicio a fin muy lineal, bajamos el score del rival que era el objeito y estamos contentos”, comenzó diciendo Silveyra tras la conquista del “Bataraz” por 73 a 64 ante Kimberley por la octava fecha de la Región Sudeste.

El experimentado jugador aseguró realizando el análisis que “somos bases muy distintos, yo le doy más pausa porque por acá hay 38 años, pero en general el grupo hoy respondió como queríamos hacerlo”, “pudimos jugar con 3 bases porque nos venían costando los cierres y la idea era poder llevar tranquilidad”.

En lo que respecta al juvenil plantel, “Fede” aseguró que “Thiago -San Martín- necesitaba un partido así de destaparse, tiene mucho potencial y él no se da cuenta del físico privilegiado que tiene y "Pichi" -Piccinelli-, es todo lo contrario, tiene una gran lectura de juego y eso nos ayuda mucho”.

Y por último, el jugador que terminó el duelo en el Maxigimnasio con 5 puntos, 3 rebotes, 5 asistencias y dos recuperos habló de su rol, de jugador mayor de recambio y cómo lo tomó: “Cuando inició este proceso, Manuel -González- me propuso esto de estar cuando el equipo necesite y yo soy del club así que obvio que acepté y estoy para darles una mano. Estoy muy contento con el papel que me toca cumplir hoy” y sentenció: “En la gira la pasé muy bien, me divertí mucho y me di cuenta que las extrañaba y obviamente estar hoy acá con Pedro y Ramón en la tribuna, realmente me llena, por eso si necesitan que esté en La Plata, lo haré”.