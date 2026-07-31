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Comienzan a llegar las facturas de electricidad con aumento

Se trata de un incremento de hasta el 3,5%, producto de la actualización de tarifas y los cambios en el régimen de subsidios. Abarca a distribuidoras y cooperativas. 

Viernes, 31 de julio de 2026 a las 09:13

Por Redacción

 

Los usuarios del servicio eléctrico en el interior bonaerense y La Plata comenzarán a recibir en agosto las facturas con el impacto del último aumento de tarifas, lo que implica un incremento de hasta el 3,5.


El nuevo cuadro tarifario alcanzará a los usuarios de EDELAP, EDEA, EDEN, EDES y de las cooperativas eléctricas que operan en territorio bonaerense.


El impacto final en las facturas dependerá de la distribuidora, la categoría tarifaria, el nivel de consumo y la existencia o no de subsidios. Según las estimaciones oficiales, los aumentos oscilarán entre el 1,5% y el 3,5%.


Un usuario residencial sin subsidios y con un consumo medio pasará de pagar unos $54.800 a $56.700, con impuestos incluidos. En tanto, un usuario alcanzado por el régimen de subsidios pagaba cerca de $37.200 y pasará a abonar alrededor de $37.750.


La medida había sido definida a fines de junio y se aplicó desde este mes, por lo que las facturas reflejan ese incremento. Además del nuevo cuadro tarifario, se aplica un cambio en la política de subsidios nacional.
 

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