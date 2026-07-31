La Pampa avanza con un peaje a los camiones que llevan arena a Vaca Muerta

El gobierno de La Pampa avanzará con un proyecto de ley para autorizar el cobro de peajes en las rutas provinciales a los camiones que transportan arena de fractura desde Entre Ríos hacia los yacimientos de Vaca Muerta.

Según anticipó el presidente de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Rodrigo Cadenas, el gobernador Sergio Ziliotto enviará la iniciativa a la Legislatura provincial "en los próximos días", con el objetivo de recuperar parte de los fondos que la Provincia destina al mantenimiento de una red que, sostiene, se deteriora por un tránsito que no está vinculado a la producción local.

Cadenas recordó que Ziliotto ya había planteado esa posibilidad en las aperturas de sesiones ordinarias de 2025 y 2026. "La idea es caer contra este tránsito que no contempla ninguna producción de La Pampa sino que está vinculado con Vaca Muerta. El objetivo es que los que no tributan en La Pampa aporten a través de un peaje", afirmó el funcionario. El foco estará puesto en el tránsito pesado: "Claramente hay que apuntar al que va a Vaca Muerta proveniente de la cuenca del río Paraná para llevar la arena para el fracking".

El reclamo por las rutas nacionales



La decisión se apoya, según la Provincia, en la falta de avances con el Gobierno nacional. Desde fines de 2023, La Pampa encargó al Consejo Federal de Inversiones (CFI) un estudio integral de su red vial que identificó unos 1.400 kilómetros a intervenir, 600 de ellos correspondientes a rutas nacionales. Sobre esa base, la Provincia reclamó a la Nación que le transfiriera esos 600 kilómetros incluyendo los recursos correspondientes, tal como, según su lectura, establece la Constitución Nacional para toda transferencia de competencias.

Ese punto trabó la negociación. De acuerdo con Cadenas, la gestión se realizó mediante presentaciones ante Vialidad Nacional y ante el ministro de Economía, Luis Caputo, en el marco de la Red Federal de Concesiones, sin que hubiera acuerdo sobre los fondos. "Hoy, ante el silencio de Nación, se avanzará en un proyecto de ley para cobrar peajes", resumió el funcionario, quien no descartó que el esquema pueda extenderse a otro tránsito ajeno a la producción pampeana, como los camiones graneros que cruzan la provincia rumbo al puerto de Bahía Blanca.

El proyecto todavía no fija la tarifa ni las cabinas, pero apunta especialmente al deterioro que provoca el peso por eje del transporte pesado. En paralelo, la Provincia administra el paso de los bitrenes —las unidades de mayor porte, que suman hasta 75 toneladas frente a las 45 de un camión convencional—, que hoy tienen un costo superior a los $220.000 por unidad.

Un caso ilustra la tensión entre el tránsito arenero y la infraestructura disponible: sobre la Ruta Provincial 20, los bitrenes deben desviarse porque el puente de La Reforma está preparado para soportar hasta 45 toneladas y ya cumplió su vida útil. Para esa estructura, la Provincia licitó una obra de remodelación que permitirá el paso de camiones de hasta 75 toneladas. El proyecto de peaje quedará ahora en manos de la Legislatura.