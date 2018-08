Semana política: Las realidades locales, las reuniones, la unión y la desunión

Por Alexis Grierson

Semana movida en Olavarría. Lo que parecía uno de los temas importantes, la Emergencia Pyme, tuvo un final para muchos previsible: se aprobó la iniciativa del intendente Galli de bajar la Tasa de Seguridad e Higiene, se rechazó la Emergencia, y se aprobaron algunos puntos como la creación de una mesa de trabajo con varios sectores.

Pero se dieron cuestiones llamativas: la primera, la más clara, fue lo sucedido con el Frente Renovador. En la conferencia de la emergencia pyme en la Provincia presentado por César Valicenti, el concejal Marcelo Latorre (FR) adelantó que acompañaría la iniciativa de Eduardo Rodríguez en lo local. En comisión, y tras la exposición de Carlos Orifici y César Longo, Emilio Vitale votó para que este proyecto no llegue a sesión. ¿Hubo ruptura? No, los dos votaron acompañando a Galli y rechazando la Emergencia Pyme local. Entonces, ¿qué pasó?

Lo que sucedió fue lo que muchos notaron en la previa: confusión en las miradas. No era una discusión semántica, era de ausencias. De datos, para ser más precisos. Nadie, ni desde el Concejo, ni desde los sectores consultados, presentaron datos estadísticos que dieran cuenta de una declaración de Emergencia Pyme, ni de lo contrario. Solo hubo una encuesta realizada por la Multisectorial por el Ajuste (de comercios), y una mención a un estudio hecho por la Unión Industrial que jamás se presentó formalmente.

Esto hizo que en el Frente Renovador existan diferencias, claro, pero basadas en la incertidumbre de no saber qué pasa con las pymes en Olavarría. Algunos mencionan 20 casos que muestran la aguda situación. Otros mencionan 20 que están mejor. Y algunos que tienen algunas trabas. Esto se notó en el debate, y el cuerpo deliberativo se debe como mínimo una autocrítica. La heterogeneidad del sector confundió a muchos. ¿Conclusión? Habrá tasas más bajas porque “hay que pasar la tormenta”.

Pero en paralelo la política se mueve. Y quien se está moviendo mucho es el ex intendente José Eseverri. Se reunió (en algunas ocasiones, en lugares visibles) con personas de diversos sectores: empresarios, del campo, industriales, etc. ¿El objetivo? Algunas fuentes cercanas al dirigente confiaron en que fue consultado por cómo ve la ciudad, dialogar sobre política, entre otras cuestiones.

Al mismo tiempo, mostraron a un Eseverri que “quiere escuchar”. En todos los casos, habría encontrado “preocupación y en muchos casos desilusión”. Todos los cañones apuntan, claro, a lo que sucede con el gobierno de Macri.

El problema es lo que viene: según entienden, no hay opciones por fuera de Cristina o Macri, y esa es la generación de desilusión. Todo, en el marco de charlas vinculadas al pensamiento político del ex jefe comunal. No sería de extrañarse que la mirada, de aquí en más, sea la de construir un peronismo sin Cristina Fernández de Kirchner, que busque cooptar el voto de los “desilusionados”. De todos modos, se planteó un escenario “totalmente abierto, puede pasar cualquier cosa”. Mucha prudencia.

Cuando se va a una bajada local, “lo que pedirían desde los sectores consultados por Eseverri -añade la fuente- es que Galli tenga un rumbo claro. Es el momento en que todos miran la gestión del intendente actual y donde se debe ver hacia dónde va Olavarría” se indicó a Infoeme.

Un trabajo más fino, que se hace evidente y se ve, es el que están realizando Federico Aguilera y César Valicenti por Unidad Ciudadana. Con actividades, visitas y otras movidas, se nota un gran acompañamiento de los vecinos, la militancia y, también, de dirigentes del peronismo. Se ha visto a concejales, dirigentes históricos, sectores más vinculados al peronismo que al kirchnerismo, en una búsqueda de unidad que a medida que transcurren los meses se hace cada vez más necesaria.

La construcción hasta ahí parece impecable, un trabajo bien realizado a un año de las elecciones. Ahora, no todo es color de rosa… ¿Será cierto que en dos visitas de dirigentes (Gustavo Menéndez y Sergio Berni) a Olavarría hubo plantazos mutuos entre Unidad Ciudadana y Renovación Peronista? Por ahora solo parecen reproches y no más, incluso se ve buena relación entre dirigentes. Pero la tensión de fondo existe.

Por lo pronto, la rueda de la política sigue girando. Y agosto es un mes clave.