El ritual de beber caña con ruda en el Día de la Pachamama

Todos los 1º de agosto, en el Día de la Pachamama, miles de personas en Argentina beben la preparación de caña con ruda como una forma de conectar con la Madre Tierra y pedir o agradecer al universo por la fortuna y crecimiento personal.



A días de que se realice la tradicional costumbre Daniela Monges, masajista y terapista, brindó detalles de por qué se toma y cómo hacerlo para atraer los beneficios.



“Hace tiempo que la vengo consumiendo y hace dos años que incursioné en el preparado para poder ofrecerla a la gente. No lo tomo como un comercio, sino para que la gente la pueda obtener de la mejor manera”.



Sobre las formas de preparación, indicó que existen muchas y variadas, pero que en su caso personal "las preparo un año antes, el 1º de agosto anterior, y cada tanto se van revolviendo, utilizando mucho la energía con reiki y la cantidad de veces que se bate, porque la numerología es muy importante. Le pongo mucho de mí a la producción", contó sobre la preparación de la bebida.



En cuanto al consumo, explicó que debe realizarse en ayunas, con tres sorbos, y el tercero debe escupirse a la tierra agradeciendo a la Pachamama. "Puede ser en una planta o árbol que sea nuestro preferido, es tratar de conectar y agradecer lo que nos da", comentó.



Asimismo, aseguró que no hay una única forma de consumirla y varía dependiendo la persona. “Hay gente que toma siete sorbos, otros que lo hacen durante el día y no en ayunas, escupen el primer trago. Son maneras y todas son válidas”, manifestó.



"Siempre hay que pedir convencido de que es así, pensar en positivo y afirmar que es lo que nosotros queremos", remarcó y agregó que “mientras nos haga sentir bien y sume, es bienvenido”.



“Es una manera de vivir desde otro lugar, más liviano”, expresó.



Acerca del guardado de la bebida, indicó que debe almacenarse en un lugar oscuro, lejos del sol, frío y la luz, que no tenga contacto con muchas personas. “Yo las pongo a la luna llena, las dejo y antes de que salga el sol las vuelvo a guardar”, comentó sobre el extra de energía que utiliza en sus preparaciones.