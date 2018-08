Eduardo Rodríguez: “El edificio tiene que estar reservado a la cultura de Olavarría”

El concejal de “Cuidemos Olavarría” se sumó al reclamo realizado por organizaciones culturales para defender la sede de la ex Estación de “El Provincial” ante el anuncio del proyecto de creación de la Comisaría Tercera. Recordó la existencia de una ordenanza sobre Patrimonio Histórico Arquitectónico. Sobre la seguridad consideró que “si hay que instalar una Comisaría debería ser hacia Loma Negra que es hacia donde crece la Ciudad”.

El concejal Eduardo Rodríguez participó el último domingo del abrazo al edificio de la ex estación de “El Provincial” impulsado por Macondo y organizaciones culturales ego de que se conociera el pedido del edificio como posible sede para una futura Comisaría Tercera.

“Fui a apoyar la iniciativa de Macondo y de las instituciones que trabajan por la cultura en ese sector de la Ciudad. Es un bien patrimonial que debe ser reservado a la cultura” expresó Rodríguez en diálogo con Infoeme.

Recordó que durante la última etapa de gestión de José Eseverri “ese espacio había sido remodelado. Se había hecho el techo nuevo y estábamos convencidos que ese espacio tenía que estar asociado al Parque Eva Perón, al Cosmódromo ‘Gabriel Antonio’, a los galpones donde trabajan las comparsas y a la actividad que hacían organizaciones como Macondo” dijo.

Seguidamente recordó la existencia de una Ordenanza sobre Patrimonio Histórico Arquitectónico: “fue iniciativa de Ernesto Cladera y dentro del anexo hay un listado de edificios entre los que figuran las estaciones de ferrocarril. Esa Ordenanza prevé la creación de una Comisión Asesora en el ámbito del Ejecutivo integrada por el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Ingenieros, artistas y organizaciones vinculadas a la cultura de la ciudad que nunca se puso en funcionamiento y vamos a hacer un proyecto de resolución para pedirle al Intendente que ponga en funcionamiento esa comisión” indicó.

Sobre la situación en torno a la seguridad, Eduardo Rodríguez opinó: “La inseguridad es un tema importantísimo que preocupa a los olavarrienses. Se han registrado hechos muy lamentables. No sabemos si la solución es la creación de una Comisaría. Hasta ahora solo conocemos lo que públicamente ha declarado el Jefe Distrital pero no conocemos el proyecto. Tampoco sabemos si tiene o no el aval del Intendente. También es un debate donde se instalaría, hacia donde crece la ciudad y a dónde están instalados los servicios y en ese sentido uno entiende que si hay que instalar una Comisaría debería ser hacia Loma Negra que es a donde crece la Ciudad”.

Y recordó que existe “un antecedente con un proyecto de la actual gestión cuando Sergio Sarachu era un funcionario, de crear los servicios integrados de emergencia y se había pensado uno de esos centros hacia el sector del barrio Ceco. Nos gustaría conocer bien el proyecto de la Jefatura Distrital pero creemos que el edificio tiene que estar reservado a la cultura de Olavarría” dijo.

Por último el concejal de “Cuidemos Olavarría” felicitó “a los organizadores, a la gente de Macondo y los grupos de cultura que se fueron asociando. Fue muy importante. Cuando alguien va a destinar un bien público a una actividad lo tiene que hacer con la opinión técnica y política pero también teniendo en cuenta la opinión de los ciudadanos y el abrazo fue muy contundente”.