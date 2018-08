Y un día pasó: el deporte olavarriense se juntó en una charla

Minutos después de las 17:00, Andrés Álvarez inició con una charla abierta sobre psicología y su aplicación al deporte que contó con una importante cantidad de convocados.



El Máster en Psicología Deportiva logró reunir a deportistas, docentes, entrenadores, profesionales de la salud, madres, padres e interesados y durante más de 90 minutos intercambiaron opiniones, vieron diapositivas y contaron experiencias personales.



El primer tema a tratar por el también árbitro de básquet, fue como tratar el tema de la motivación donde destacó: “Hoy el docente cumple una función de guía”.



Luego comenzó el dialogó y opinaron desde profesores de taekwondo, ciclistas, basquetbolistas y un gran número de jugadoras de vóley que asistieron con su cuerpo docente.



“Saber con qué vas a encontrarte en el futuro, entiendo yo es el motivo de esta charla” dijo Andrés Álvarez que luego agregó la importancia de tener “un plan B que también te hace un mejor deportistas”.



Opiniones, debate y un cierre con un video donde se resaltó la importancia de la fortaleza mental “pues se pierde mucho más de lo que se gana” tuvieron lugar en la primera de las jornadas sobre psicología deportiva.



Franco Miserantino en representación del vóley de Pueblo Nuevo dijo al finalizar la charla “le dimos a las jugadoras la posibilidad de escuchar algo distinto, se las invitó y respondieron en buen número a una jornada interesante que es una parte que nunca se ve”.



“Se focaliza en el deporte, en el juego o en el querer ser, pero el entorno no se ve y esto te prepara para esas cosas” cerró el también deportista.



En la misma línea opinó Cecilia Fernández que dijo presente en la jornada organizada por la Municipalidad de Olavarría teniendo en cuenta tanto como su papel de atleta como de entrenadora.



“La charla me llamó la atención porque es hago que siempre rescato, estoy todo el tiempo tratando de motivar y porque además no sabía que había un psicólogo especialista en la ciudad” comenzó diciendo la campeona de la Maratón de Rosario en el pasado mes de julio.



Una de las que se animó a tomar la palabra ante más de 100 personas y contar de sus experiencias sentenció: “Me llevo muchas cosas buenas, desde el primer momento me sentí identificada porque me da la satisfacción de que vamos en el camino correcto a pesar de que no deja de haber un montón de cosas por aprender”.