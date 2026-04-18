El deporte local se capacitó en RCP y uso de DEA

La actividad que contó con la organización de la Liga de Fútbol de Olavarría y estuvo a cargo de Valentina Tancredi, Mauricio Barraza y Martín Labarrieta se realizó en la Sociedad de Fomento Mariano Moreno ante un buen número de participantes.

La capacitación hizo principal hincapié en la importancia de la RCP y el uso del DEA en los clubes deportivos a cargo de un grupo interdisciplinario de profesionales especializados en salud, seguridad y educación, con una sólida trayectoria en prevención y respuesta a emergencias.

Fue una interesante charla, con la presencia de los diferentes clubes que componen la Liga de Fútbol de Olavarría, aunque también dijeron presente miembros de diversas disciplinas deportivas.

En la continuidad de eventos que apuntan al crecimiento y aprendizaje, próximamente se llevará a cabo una charla que tendrá como eje la nutrición. En este caso se trata de “nutrición deportiva: de la evidencia a la práctica”, capacitación a cargo de María Justina Blanco Fernández, médica, especialista en medicina del deporte y en nutrición.

Fuente: prensa LFO