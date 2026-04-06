“Olavarría se capacita”: habrá curso sobre arbitraje de vóley

La propuesta de formación, vinculación y debate que impulsa la Subsecretaría de Deporte de la Municipalidad de Olavarría estará reservada este mes para el vóley ya que habrá un curso sobre arbitraje.

En esta ocasión la propuesta, coordinada en conjunto con la Asociación Olavarriense de Vóley, consistirá en un curso sobre arbitraje que será encabezado por Pedro Pérez, árbitro local con participación en competencias nacionales.

La capacitación se extenderá durante los días 10, 11 y 12 de abril, con sede en la Sociedad de Fomento Mariano Moreno, donde brindarán contenidos teóricos y prácticos. Las jornadas se iniciarán en la mañana y se extenderán hasta la tarde inclusive.

La inscripción es libre y gratuita y las personas interesadas podrán anotarse a través de un enlace.