Valentín Pompei participa de un curso FIFA en el predio “Lionel Messi”

El árbitro olavarriense fue citado por la Dirección Nacional de Arbitraje de la Asociación del Fútbol Argentino para asistir al curso FIFA RAP.

Valentín Pompei es uno de los 15 árbitros del interior del país que fue seleccionado para ser parte del curso que está a cargo del instructor FIFA Emerson Carbalho, los instructores de la gerencia técnica de árbitros y la dirección nacional de arbitraje a cargo de Fernando Rapallini y Federico Beligoy.

El curso contempla evaluaciones físicas y antropométricas, desarrollo de reglas de juego tópicos y trabajo en cancha de posicionamiento toma de decisiones y video test.