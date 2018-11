 “El comedor necesita la ayuda del Municipio para seguir adelante”

En el mes de septiembre se puso en funcionamiento el Comedor Pocho Lepratti, en un primer momento le daban la cena a 45 personas, hoy a sólo dos meses de su apertura ese número se duplicó y ante esta situación solicitan la colaboración de la comunidad ante la "falta de respuesta por parte del Municipio".

Infoeme dialogó con Cristian Roldán, encargado de la organización del comedor Pocho Lepratti a raíz de un mensaje que se difundió a través de Whats App que solicita la colaboración de los aportantes para continuar con la asistencia a las 100 personas que hoy reciben la cena.

Sobre la solicitud Cristian contó que él mismo escribió el mensaje, lo envió “a los 20 aportantes -que mensualmente dan una ayuda que va entre los 200 y 500 pesos- y se hizo viral, lo cual nos ayudó porque le dio visibilidad a nuestra necesidad”.

El comedor Pocho Lepratti está ubicado en la Sociedad de Fomento Provincias Unidas -Azopardo y Santa Cruz- y lo abrieron en el mes de septiembre, en ese momento daban la cena los días lunes, miércoles y viernes a 45 personas y hoy reciben a 100.

SI bien al comedor asisten vecinos del barrio Provincias Unidas, “también viene gente que vive en Villa Mailyn y en Facundo Quiroga II” contó Cristian.

En el mes de agosto la Federación de Sociedades de Fomento y Juntas Vecinales de Olavarría junto a Red Solidaria realizaron una colecta y "gracias a ello, hasta ahora llevamos adelante el comedor".

Es por ello que hoy solicitan la colaboración de la comunidad y sobre esto dijo “nosotros en un principio pedimos la ayuda del Municipio a través de la Mesa de Emergencia, pero como no tuvimos respuesta, no nos queda otra opción que pedirle ayuda a la comunidad”.

Si no nos dan una mano y no nos ayuda el Municipio no sé cómo vamos a seguir adelante con esta situación.