La semana política: Cambiemos, el peronismo, y esa utopía llamada unidad

Un concepto tan abstracto y que puede aplicarse a muchas situaciones, la utopía, agrupa la semana política que pasó. Porque todos saben que la unidad es clave. Para ganar, para no perder, para recuperar, sostener. El radicalismo, el Pro, el peronismo, todos piensan en clave de unidad. Pero pensarlo no siempre significa lograr ese cometido. Repasemos.

Una foto que algunos afirman “se escapó” en redes sociales sobre un encuentro político sindical lanzó una posibilidad concreta: ¿cuán utópica es la unidad en el peronismo en Olavarría?

En el encuentro se charlaron varios temas vinculados a lo social y lo económico en la ciudad, y la posibilidad -concreta- de que llegue el secretario adjunto de Camioeros, Pablo Moyano, para realizar un acto. Figura sindical que en lo mediático (y en lo político) ha ganado importante terreno, el acto también tendría una nueva demostración de cómo se está trabajando para obtener la unidad en el sindicalismo olavarriense.

Este trabajo lo vienen realizando dos o tres secretarios generales: se mencionó a José Stuppia (Municipales), Jorge DeCrecchio (Camioneros) y sectores como Smata con Claudio Molina, el sector de los trabajadores del Peaje, entre otros. Algunos hablan del objetivo máximo que es el resurgir de la CGT local, pero otros manifestaron, en diálogo con Infoeme, que “mientras estén los sindicatos unidos en este contexto de ajuste, alcanza y sobra”.

Pero todo esto tiene, además, una pata política, que se visibilizó durante esta semana y en esa reunión: el peronismo. Se vieron dirigentes como el diputado César Valicenti; los concejales Germán Aramburu, Alicia Almada y el edil que también es titular de La Casa del Trabajador, Juan Sánchez; dirigentes como María Luján Rodríguez, e incluso Gustavo Rodríguez, cercano al presidente del Partido Justicialista a nivel provincial, Gustavo Menéndez.

Los encuentros, se adelantó, continuarán. El objetivo será seguir discutiendo estos temas políticos, sociales y económicos y avanzar en la unidad. Sindical, y política. ¿Es posible que desde estos sectores finalmente la utópica unidad del peronismo local?

Bien, arranca el show de las dudas: Federico Aguilera está prácticamente (aunque no lo haya dicho) lanzado como candidato a intendente. Pero desde otros sectores no verían con malos ojos que también tenga mismo destino uno de sus compañeros de bancada, Germán Aramburu. Esto, sin contar a Eduardo Rodríguez (que desde el massismo se mantiene como referencia en conjunto con Liliana Schwindt, que todavía no manifestó absolutamente ninguna intención) y el ex intendente José Eseverri, que sigue mirando de reojo a Urtubey y esperando señales de una “alternativa política” para decidir qué hace.

Juan Manuel Urtubey, un peronista que se mostró cerca de María Eugenia Vidal, y un Urtubey que sumaría en sus filas (al menos en el diálogo) ni más ni menos que a Emilio Monzó, peronista dentro de Cambiemos que está prácticamente afuera del espacio que lidera el presidente Macri. Todos los puntos, todos los dirigentes, en algún momento se tocan. Pero la unidad, planteada en estos nombres, es totalmente utópica. Sirve para seguir caminando, como diría Eduardo Galeano, pero ¿servirá para ganar elecciones?

La interna del radicalismo dejó varias enseñanzas. Pero la dirigencia buscó su interpretación: desde el actual comité radical (que ganó dichas internas y seguirá adelante dos años más) el mensaje fue claro: “La primera derrota de Ezequiel Galli”. Ahora,¿qué ganó y qué perdió el intendente en esta contienda de un partido político al que no pertenece?

Galli manifestó apoyo a una de las listas, la opositora, que fue encabezada por Guillermo Lascano, militante radical pero además funcionario municipal. Bien, la lista perdió. Pero vamos a dar vuelta la pregunta inicial ¿cuánto perdió la actual dirigencia que encabeza Francisco González?

En primera instancia, pasó de ser un sector único en el comité a tener, ahora, ¡cuatro! líneas. Esté predeterminado o no por la llegada de la lista de Lascano, el sector que tiene como referente también a Franco Cominotto incorporó a dos líneas internas fuertes dentro de la UCR: la de Gonzalo Dolagaray, y también la de Leo Bretti.

A esas tres fuerzas (por ahora juntas) se le suma la de Lascano, la concejal Celeste Arouxet, Franco Illescas, entre otros. Y con una importante representación, mucha más de la que se esperaba (incluso con más asistentes a las urnas). Es decir, es un pequeño triunfo de los sectores opositores, y también de quienes buscan “frenar los cuestionamientos” del radicalismo local dentro de la alianza Cambiemos.

Pero esto se le suma una variable: Galli es el intendente. Y quien probablemente tenga la decisión final a la hora de armar las listas no solo locales, con una influencia muy importante seccional. A la hora de incluir radicales, ¿qué pasará con las autoridades “oficiales”? Desde sectores cercanos al jefe comunal habían señalado, previo a la interna, que podía hacer “la gran Lunghi”: esto es, básicamente, barrer con los disidentes y crear una lista de “puros”.

¿Cuánta influencia tendrá el vicegobernador Daniel Salvador? Mucha. Pero siempre aparecerá un pero: la orden de Cambiemos, hoy por hoy, es la de ir con listas únicas y evitar, de todas las formas posibles, una PASO entre sectores internos. ¿Y si Galli elige dirigentes radicales cercanos a su gobierno y cumple con el cupo? ¿Y si el radicalismo presenta una lista y no llega a la Junta Electoral partidaria? No se ve, más allá de lo sucedido en las urnas, una derrota para el intendente Galli. Casi, casi, que todo lo contrario.

En conclusión, la utopía de tres posibles listas a nivel nacional, provincial y local es el “plano ideal” en la política. Pero a un año de las elecciones, es el “plano más complicado”. PASO habrá, ya fueron confirmadas. Ahora, ¿habrá efectivamente Primarias dentro de Cambiemos, el peronismo, y algunas otras fuerzas?