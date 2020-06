Infoeme | Política | Semana Política - 21 de Junio de 2020 | 11:02

La semana política: el cansancio y el pico de contagios, juntos

Una semana compleja por dónde se la mire. De la presunta tranquilidad de la Fase 3 a otro sacudón de casos. El contagio de la ex gobernadora Vidal y la subestimación de la política con la cuarentena. El hartazgo por la cuarentena, único tratamiento efectivo para no tener COVID-19. El problema de saber que estamos a mitad de camino y no ver nada del otro lado.