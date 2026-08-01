Realizaron la primera angioplastía con stent bioadaptable en Olavarría

En CICO SRL se realizó con éxito la primera angioplastia coronaria con un stent bioadaptable en Olavarría, convirtiéndose además en el quinto procedimiento de estas características efectuado en la provincia de Buenos Aires.

La intervención permitió tratar a un paciente con diversos factores de riesgo cardiovascular y antecedentes de una obstrucción severa en las arterias coronarias, mejorando su circulación sanguínea y ofreciendo una alternativa terapéutica de última generación.

A diferencia de los stent convencionales, el stent bioadaptable bioabsorbible permite que la arteria conserve un movimiento más fisiológico y menos rígido. Esto favorece una mejor circulación con el paso del tiempo y reduce la posibilidad de reestenosis, es decir, que la arteria vuelva a estrecharse.

Desde CICO SRL destacaron que este procedimiento representa un importante avance en el campo del intervencionismo cardiovascular y posiciona al centro médico entre las instituciones que incorporan tecnología de vanguardia para el tratamiento de enfermedades coronarias.

Con este logro, el establecimiento concretó la primera intervención de este tipo en la ciudad y la quinta en territorio bonaerense, con resultados altamente satisfactorios para el paciente.

