Persecución policial terminó con un aprehendido y el secuestro de cocaína

Un hombre fue aprehendido en las últimas horas por personal del Grupo Operativo de la SubDDI de Olavarría, acusado de desobediencia e infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes, tras un procedimiento realizado en la vía pública.

De acuerdo al parte policial, los efectivos observaron al sospechoso a bordo de un vehículo con un handy en su poder y en una actitud considerada sospechosa. Al intentar identificarlo, el conductor emprendió la fuga, lo que dio inicio a una persecución por varias cuadras.

Durante el escape, el hombre arrojó distintos objetos por la ventanilla del automóvil, los cuales fueron recuperados por el personal policial. Entre ellos se encontraban dos latas que contenían varios envoltorios con cocaína.

Finalmente, el vehículo detuvo su marcha y el conductor continuó la huida a pie, aunque fue interceptado a pocos metros y aprehendido.

Como resultado del procedimiento, la Policía secuestró el automóvil, dinero en efectivo, un teléfono celular, un handy y los recipientes que contenían la sustancia estupefaciente.

En el marco de la investigación, que lleva adelante la UFI Nº 19, se dispuso un allanamiento en el domicilio del aprehendido. Allí se incautaron dos cargadores calibre .22, otro handy, bandas elásticas y teléfonos celulares, elementos que quedaron a disposición de la Justicia.

El hombre permanece alojado en la sede de la SubDDI de Olavarría, a la espera de la resolución que adopte el magistrado interviniente.

