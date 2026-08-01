Sábado con mejora del tiempo en Olavarría

Luego de un viernes gris y lluvioso durante toda la jornada, el sábado comenzó con una mejora en las condiciones del tiempo en Olavarría, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

La temperatura mínima registrada fue de 9°C, mientras que por la tarde se espera que la máxima alcance los 16°C, en una jornada con ambiente fresco pero más estable.

En cuanto al estado del cielo, durante la mañana se presenta parcialmente nublado, mientras que hacia la tarde estará algo nublado, permitiendo algunos momentos de sol.

Respecto al viento, soplará inicialmente desde el sector sur y con el correr de las horas rotará hacia el noreste, acompañando la mejora de las condiciones meteorológicas previstas para este sábado en la ciudad.

