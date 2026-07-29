Debut con victoria para la “Chingalán” en Pretoria | Infoeme
Jueves 30 de Julio 2026 - 0:50hs
Jueves 30 de Julio 2026 - 0:50hs
Olavarría
Infoeme
 |  deportes
 |  Premier Pádel
 - 29 de Julio de 2026 | 21:32

Debut con victoria para la “Chingalán” en Pretoria

En la jornada del miércoles, inició la participación de Federico Chingotto y Alejandro Galán en un nuevo certamen de Premier Pádel y fue con victoria.

Foto: Premier Pádel

La pareja del olavarriense y el madrileño tuvo su estreno en el P1 de Pretoria y fue con festejo en una hora en la instancia de Dieciseisavos de Final.

 

Federico Chingotto y Alejandr Galán debutaron en Sudáfrica y lograron su primer triunfo en 1 hora y 7 minutos ante Juan Rubini y Maximiliano Sánchez Aguero. Fue por 6/2 y 7/6 en los Dieciseisavos de Final del certamen.

 

En el regreso de la competencia reservada para los mejores del mundo a África, la “Chingalán” enfrentará a Javier Garrido y Lucas Bergamini en uno de los turnos en la pista central.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME