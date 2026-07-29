Debut con victoria para la “Chingalán” en Pretoria

La pareja del olavarriense y el madrileño tuvo su estreno en el P1 de Pretoria y fue con festejo en una hora en la instancia de Dieciseisavos de Final.

Federico Chingotto y Alejandr Galán debutaron en Sudáfrica y lograron su primer triunfo en 1 hora y 7 minutos ante Juan Rubini y Maximiliano Sánchez Aguero. Fue por 6/2 y 7/6 en los Dieciseisavos de Final del certamen.

En el regreso de la competencia reservada para los mejores del mundo a África, la “Chingalán” enfrentará a Javier Garrido y Lucas Bergamini en uno de los turnos en la pista central.