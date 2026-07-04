Tenis: Ferro fue campeón del Interclubes en Tandil

Durante todo el primer semestre se llevó a cabo la “Copa OSDE” organizada por Uncas en Tandil y Ferro se consagró campeón.

La 2° edición del Torneo Interclubes, competencia que enfrenta entidades en distintas categorías se definió entre el representante “Carbonero” y Goat. Fue 14 a 9 para el olavarriense.

Ferro participó de la Zona B y luego derrotó en Cuartos de Final a Head Club e Independiente en Semifinales.

El equipo estuvo compuesto por Luisina Duca, Pilar Suárez, Catalina Irigoyen, Pamela Soncini, Alejandra Fernández, Paula Fernández, Pierina Ciuffetelli, Mirta Robles, Mateo Abdala, Marcelo Murillo, Damián Mantilla, Javier Berdún, Christian Russo, Esteban Cura, José Bonetto, Franco Belachur, Luciano Rubio, Gustavo Peñalva, Saulo Vargas, Carlos Alonos, Oscar Vidovi, Luciano Hogar, Maximiliano Saborido y Lucas Urlezaga.