Tarántola se destacó en la “Copa Jacarandá J30”: fue campeona

La tenista del Club Estudiantes participó, en Buenos Aires, de uno de los torneos perteneciente al circuito internacional ITF World Tennis Tour Juniors y se destacó.

La olavarriense de 14 años disputó su tercer torneo dentro del circuito ITF Juniors y se transformó en la primera argentina nacida en 2011 en disputar una final de Singles de un torneo ITF World Tennis Tour Juniors. La tenista “albinegra” alcanzó la final de Singles y se consagró campeona en Dobles, completando una semana memorable.

Tarántola, en su debut eliminó a la brasileña Larissa Brigido Douek, quinta preclasificada del torneo, con un contundente 6-2 y 6-1 y en la segunda ronda superó a la argentina Sofía Simón Padros por 6-3 y 6-4.

En los Cuartos de Final consiguió uno de los triunfos más resonantes de la semana al derrotar a la segunda favorita del cuadro, la argentina Agustina Daniela Duarte, por 1-6, 6-0 y 6-0.

La jugadora del “Bata” mantuvo su gran nivel en Semifinales y derrotó a la argentina Martina Piccolo Nievas por 6-4 y 6-2 para meterse en la definición del certamen donde perdió ante la uruguaya Sofía Barbosa Pérez, número uno del cuadro, por 6-4 y 6-3.

Sin embargo, terminaría festejando en Dobles junto a la argentina Pilar Da Silva. En la primera ronda derrotaron a la dupla compuesta por la argentina Ángela Morena Medinaceli Lobos y la chilena Fernanda Seguel Benavides por 6-2 y 6-0.

Luego, en Cuartos de Final, vencieron a las argentinas Sofía Cuoco y Florencia Mardones por 6-3 y 6-1 para avanzar entre las cuatro mejores parejas del torneo.

En Semifinales superaron un duro compromiso frente a las argentinas Ema León y Malena Molina Iriarte por 6-1, 5-7 y 10-7 y en la Final y luego de ceder el primer set, Tarántola y Da Silva sacaron a relucir toda su personalidad para revertir el marcador y derrotar a la argentina Caira Delfina Vega Gudiño y a la estadounidense Eva Haberjan por 3-6, 6-3 y 10-8, consagrándose campeonas de la “Copa Jacarandá J30 Buenos Aires”.

Fuente: prensa CAE