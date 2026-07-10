Tenis: los courts del Parque Guerrero recibieron un Ex G3

Las 11 canchas de polvo de ladrillo del Parque Guerrero fueron escenario de un importante certamen que reúne a jóvenes tenistas locales y de distintos puntos de la región que fue organizado por la Federación de Clubes de Tenis del Centro.

Desde las primeras horas de la mañana del sábado, las once canchas del Club fueron escenario de una intensa actividad, con la participación de jugadores y jugadoras de las diferentes categorías, tanto en la rama masculina como femenina, en un evento que volvió a posicionar a Estudiantes como uno de los principales centros de desarrollo y competencia del tenis regional.

El certamen que se extendió hasta el anochecer del domingo estuvo reservado para diferentes categorías en modalidades Singles y Dobles.

Además de ser sede, el “Bataraz” contó con representantes en diferentes categorías. Los tenistas que representaron a Estudiantes fueron: Bautista Tesone Lagrave en Sub10, Valentino Rodríguez Di Candia, Ignacio Tesone Lagrave y Milo Ripoll Calvo en Sub12, Juan Agustín Alem en Sub16 y Pedro Sarra Bezzoni en Sub18.

Fuente: prensa CAE