Uno de cada cuatro despidos del sector privado fue en la Provincia

Uno de cada cuatro despidos que se produjeron en el sector privado formal desde noviembre de 2023 hasta el mes de marzo corresponde a empresas ubicadas en la provincia de Buenos Aires.

Las cifras corresponden al informe sobre evolución económica de las provincias publicado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), publicado el martes.

Según ese estudio, en 27 meses, a marzo pasado, en la provincia se perdieron 85.299 puestos registrados, lo que representa el 25% del total de los empleos de ese tipo destruidos a nivel nacional. La zona más golpeada es el Gran Buenos: allí, la desocupación es 1,9 superior al promedio, pero para los jóvenes el índice directamente se duplica: llega al 15%.

Los números sobre la pérdida de empleos son correlativos a lo que ocurre en el sector manufacturero, que tiene su entramado más denso en el AMBA -40% del total- pero opera hoy con 4 de cada 10 máquinas detenidas. En el mismo lapso en que se destruyeron los puestos laborales, cerraron 6.211 empresas en la provincia, la inmensa mayoría en ese territorio.

Esa dinámica tuvo un impacto casi directo en otro indicador sensible: entre noviembre de 2023 y marzo de 2026, los salarios reales de los trabajadores registrados del sector privado del Gran Buenos Aires retrocedieron 1,43%.

“Considerando la nueva estructura de consumo relevada por el INDEC para 2017/2018, la pérdida de poder adquisitivo del GBA asciende a 11,41%, exponiendo el impacto que tuvieron los aumentos de tarifas y servicios sobre los hogares bonaerenses”, indica en ese sentido el informe del CEPA.

Fuente: DIB