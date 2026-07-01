Presentación en sociedad para la 2° edición del Programa “Clubes en Marcha”

Este miércoles, en el Salón Rivadavia, se llevó a cabo el lanzamiento de la segunda edición del programa “Clubes en Marcha”, una iniciativa impulsada por el Municipio de Olavarría para acompañar y fortalecer el trabajo de las instituciones deportivas de la ciudad.

El programa municipal permitirá en esta oportunidad la compra de indumentaria, material deportivo y desfibriladores y cada club podrá acceder a un aporte de hasta 4 millones de pesos.

La presentación estuvo encabezada por el intendente municipal, Maximiliano Wesner, y el subsecretario de Deportes, Juan Pablo Arouxet que se encargaron de brindar detalles de la 2° edición del programa que alcanzó a 33 entidades en su lanzamiento en 2025.

“Este programa llegó para quedarse mientras estemos nosotros”, dijo el Intendente luego de agradecer la presencia de la buena cantidad de dirigentes que se dio cita en uno de los espacios del Municipio.

Además, Wesner sostuvo que “son $100.000.000 para invertir, pero para nosotros no es solo apoyo económico, es un vínculo que generamos con las instituciones”.

Luego, fue turno del Subsecretario de Deportes que dio mayores precisiones sobre cómo se llevará a cabo el Programa Clubes en Marcha, “un trabajo que encabeza la Subsecretaría, pero que es en conjunto con muchas otras áreas del Municipio”.

“Sabemos que con más y mejor material deportivo cada club tiene mejores posibilidades y esta ayuda es una forma de reconocer el trabajo que hacen las instituciones”, agregó el funcionario.

Sobre cómo accederán las instituciones deportivas al subsidio, Arouxet detalló: “Lo vamos a gestionar de igual forma que en la 1° edición, con inscripción a través de un formulario y será un máximo de $4.000.000 para cada club y uno requisito es haber rendido lo solicitado en 2025, para aquellas entidades que lo utilizaron”.

“En Olavarría se practican muchas disciplinas y son más de 40 instituciones que tendrán la posibilidad de participar”, se contentó el Subsecretario de Deporte que sentenció: “Se vienen épocas donde aparecerán para la foto, perro nosotros no somos así, consideramos que tenemos que trabajar con compromiso, con el mismo compromiso con el que lo hacen ustedes. Acompañamos con hechos y trabajo en conjunto”.