Loma Negra embellece su predio y lo cuida: colocó cámaras y luminarias | Infoeme
Miércoles 08 de Julio 2026 - 18:11hs
10°
Miércoles 08 de Julio 2026 - 18:11hs
Olavarría
10°
Infoeme
 |  deportes
 |  Institucional
 - 8 de Julio de 2026 | 16:58

Loma Negra embellece su predio y lo cuida: colocó cámaras y luminarias

Loma Negra sigue adelante con tareas de mantenimiento de su predio para ofrecer mejores condiciones a la población y en las últimas semanas se realizaron tareas de parquizado y mantenimiento y la colocación de cámaras de seguridad y luminarias.

Foto: Prensa Loma Negra

El Club Social y Deportivo Loma Negra trabaja para mejorar sus instalaciones y ha realizado diversas tareas en el ingreso al predio.

 

La Comisión Directiva del “Celeste” encabezó los trabajos en la entidad donde se realizaron tareas de parquizado y mantenimiento.

 

Además, la institución de Villa Alfredo Fortabat colocó nuevas cámaras de seguridad y también luminarias, mejorando la visibilidad y brindando mayor seguridad.

 

Desde la dirigencia se agradeció a quienes colaboran para que la comunidad pueda disfrutar de mejores instalaciones y condiciones.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME