Loma Negra embellece su predio y lo cuida: colocó cámaras y luminarias

El Club Social y Deportivo Loma Negra trabaja para mejorar sus instalaciones y ha realizado diversas tareas en el ingreso al predio.

La Comisión Directiva del “Celeste” encabezó los trabajos en la entidad donde se realizaron tareas de parquizado y mantenimiento.

Además, la institución de Villa Alfredo Fortabat colocó nuevas cámaras de seguridad y también luminarias, mejorando la visibilidad y brindando mayor seguridad.

Desde la dirigencia se agradeció a quienes colaboran para que la comunidad pueda disfrutar de mejores instalaciones y condiciones.